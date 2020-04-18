(Özel) Korona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi - Son Dakika

(Özel) Korona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi

6 saat önce

Türkiye'deki korona virüs salgınında ön cephede savaşan sağlık personellerine öğrenciler de destek verdi.

(Özel) Korona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi, System.String[]

Türkiye'deki korona virüs salgınında ön cephede savaşan sağlık personellerine öğrenciler de destek verdi. Covid-19 ile mücadelede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) geçici süre ile istihdam ettiği 200 biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirildi. Gönüllü savaşçılar korana virüs test sayısında rekorlar kırarken, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tanı merkezi İhlas Haber Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi.


Korona virüs salgınında test sayısının artmasına yönelik çalışmalardan birisine de TÜSEB imza attı. Covid-19 le mücadelede geçici süre ile istihdam edilen 200 biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirildi. Gerçekleşen istihdam projesine yapılan başvurular neticesinde yapılan bire bir mülakatlar ile qPCR tekniği konusunda deneyimi bulunan tercihen lisansüstü eğitim alan öğrenciler belirlendi. Ayrıca çeşitli üniversiteler bünyesinde araştırma görevlileri gönüllü olarak çalışmak için başvuru yaptı. Belirlenen gençler kendi tercihlerine göre illerde görevlendirildi. En son teknoloji ve üst düzey koruyucu ekipmanlar ile desteklenen çalışma ortamlarında, bu özverili gençlere her türlü konaklama, iaşe ve transfer hizmetleri TÜSEB ile il sağlık müdürlükleri başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanıyor.


TÜSEB'in akademik ve lojistik destekleri ile sayıları her geçen gün artan TÜSEB Covid-19 tanı merkezlerinde isthidam edilen bu gençler ile test sayılarında rekorlar kırılıyor. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan tanı merkezi koordinasyonu, hızı, ulaştığı test rakamları ile alkışları topladı. Kamuoyunun çeşitli kesimlerince TÜSEB'in kahramanları olarak anılmaya başlayan gençler oldukça yüksek motivasyonla ve gururla ülkeye hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan tanı merkezine İhlas Haber Ajansı girdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TÜSEB işbirliğiyle oluşturulan Kovid-19 Tanı Merkezi'nde günlük beş bini aşkın korona virüs testi sonuçlandırılıyor. Burada korona virüsle savaşan gönüllü kahramanlar çalışmaları anlattı.


Oluşturulan tanı merkezinin sorumlusu Kübra Yılmaz, "Burada çalışmalarımızı arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz. Günlük beş bin kişiye yakın test yapıyoruz." ifadelerini kullanırken Biyokimya Uzmanı Burçak Akyazı, "Biz burada ekipçe İstanbul'un dört bir yanından gelen testleri yapıyoruz. Günlük beş bin test kapasitemiz var; her gün bize ihtiyacı olan beş bin hastanın hayatına dokunuyoruz" dedi.


50 gönüllü sağlık çalışanı günlük beş bin testi sonuçlandırıyor


Trakya Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Martin Kane, "Burada yüksek güvenlik önlemi altında çalışıyoruz. İçeride kullandığımız kabinler hepa filtreli klas iki seviyesinde yani hasta numuneleriyle birebir temas gerçekleşmiyor. Ayrıca TÜSEB tarafından temin edilen steril malzemeleri kullanarak içeride çalışıyoruz" ifadelerini kullanırken İspanya'da yüksek lisans eğitimine devam eden Demet İnci, "Bizler buraya gönüllü olarak geldik daha sonra TÜSEB bizi burada sigortalı çalışmak üzere kabul etti. Ümraniye Belediyesi'ne de ulaşım desteği için teşekkür ediyorum. Burada hiç kimseye bulaşmadı, güvenlik önlemimiz yüksek" açıklamasında bulundu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde moleküler biyolog olarak görev yapan Betül Köse, "Arkamda görmüş olduğunuz alan depoydu. TÜSEB ve hastanenin desteğiyle iki günde tanı merkezi haline getirildi. Şu an günde dört vardiya halinde elli arkadaşımızla yedi 24 çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Ümraniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:23 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü         
13:58
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi         
13:57
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti         
13:46
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak         
13:41
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz         
13:35
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı         
13:34
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı         
13:23
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza         
13:21
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış         
13:18
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı         
13:04
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir         
12:59
Ünlü futbolcu Jesse Lingard karantinada rahat durmadı! Playboy güzelini mesaj yağmuruna tuttu Ünlü futbolcu Jesse Lingard karantinada rahat durmadı! Playboy güzelini mesaj yağmuruna tuttu         
12:53
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil         
12:48
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor         
12:36
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 16:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Korona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]