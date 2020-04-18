(Özel) Korona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'deki korona virüs salgınında ön cephede savaşan sağlık personellerine öğrenciler de destek verdi. Covid-19 ile mücadelede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) geçici süre ile istihdam ettiği 200 biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirildi. Gönüllü savaşçılar korana virüs test sayısında rekorlar kırarken, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tanı merkezi İhlas Haber Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi.



Korona virüs salgınında test sayısının artmasına yönelik çalışmalardan birisine de TÜSEB imza attı. Covid-19 le mücadelede geçici süre ile istihdam edilen 200 biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirildi. Gerçekleşen istihdam projesine yapılan başvurular neticesinde yapılan bire bir mülakatlar ile qPCR tekniği konusunda deneyimi bulunan tercihen lisansüstü eğitim alan öğrenciler belirlendi. Ayrıca çeşitli üniversiteler bünyesinde araştırma görevlileri gönüllü olarak çalışmak için başvuru yaptı. Belirlenen gençler kendi tercihlerine göre illerde görevlendirildi. En son teknoloji ve üst düzey koruyucu ekipmanlar ile desteklenen çalışma ortamlarında, bu özverili gençlere her türlü konaklama, iaşe ve transfer hizmetleri TÜSEB ile il sağlık müdürlükleri başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanıyor.



TÜSEB'in akademik ve lojistik destekleri ile sayıları her geçen gün artan TÜSEB Covid-19 tanı merkezlerinde isthidam edilen bu gençler ile test sayılarında rekorlar kırılıyor. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan tanı merkezi koordinasyonu, hızı, ulaştığı test rakamları ile alkışları topladı. Kamuoyunun çeşitli kesimlerince TÜSEB'in kahramanları olarak anılmaya başlayan gençler oldukça yüksek motivasyonla ve gururla ülkeye hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan tanı merkezine İhlas Haber Ajansı girdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TÜSEB işbirliğiyle oluşturulan Kovid-19 Tanı Merkezi'nde günlük beş bini aşkın korona virüs testi sonuçlandırılıyor. Burada korona virüsle savaşan gönüllü kahramanlar çalışmaları anlattı.



Oluşturulan tanı merkezinin sorumlusu Kübra Yılmaz, "Burada çalışmalarımızı arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz. Günlük beş bin kişiye yakın test yapıyoruz." ifadelerini kullanırken Biyokimya Uzmanı Burçak Akyazı, "Biz burada ekipçe İstanbul'un dört bir yanından gelen testleri yapıyoruz. Günlük beş bin test kapasitemiz var; her gün bize ihtiyacı olan beş bin hastanın hayatına dokunuyoruz" dedi.



50 gönüllü sağlık çalışanı günlük beş bin testi sonuçlandırıyor



Trakya Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Martin Kane, "Burada yüksek güvenlik önlemi altında çalışıyoruz. İçeride kullandığımız kabinler hepa filtreli klas iki seviyesinde yani hasta numuneleriyle birebir temas gerçekleşmiyor. Ayrıca TÜSEB tarafından temin edilen steril malzemeleri kullanarak içeride çalışıyoruz" ifadelerini kullanırken İspanya'da yüksek lisans eğitimine devam eden Demet İnci, "Bizler buraya gönüllü olarak geldik daha sonra TÜSEB bizi burada sigortalı çalışmak üzere kabul etti. Ümraniye Belediyesi'ne de ulaşım desteği için teşekkür ediyorum. Burada hiç kimseye bulaşmadı, güvenlik önlemimiz yüksek" açıklamasında bulundu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde moleküler biyolog olarak görev yapan Betül Köse, "Arkamda görmüş olduğunuz alan depoydu. TÜSEB ve hastanenin desteğiyle iki günde tanı merkezi haline getirildi. Şu an günde dört vardiya halinde elli arkadaşımızla yedi 24 çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL