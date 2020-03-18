(Özel) Korona virüse dikkat çekmek için dolmuşuna maske taktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüse dikkat çekmek için dolmuşuna maske taktı - Son Dakika

(Özel) Korona virüse dikkat çekmek için dolmuşuna maske taktı

7 saat önce

Ankara'da bir dolmuş şoförü, korona virüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.

(Özel) Korona virüse dikkat çekmek için dolmuşuna maske taktı, System.String[]

Ankara'da bir dolmuş şoförü, korona virüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüse karşı yoğun tedbirler alındı. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya ise, korona virüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı. Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Kaya, "Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup, halkın güvenliğine açık durumdadır" dedi.


Kaya, "Bentderesi dolmuş duraklarında Siteler, Abidinpaşa, Akdere, Mamak, karşı komşu durağımız Etlik, Hasköy, Dışkapı hatlarında çalışan bütün araçlarımız teker teker dezenfekte edildi" ifadelerini kullandı.


Dezenfeksiyon çalışmalarını da anlatan Kaya, dolmuşların tavanında, yolcuların tutunduğu yerlerde, şoförün para kasasının bulunduğu bölümde, kapı girişlerinde ve metal kısımlarda ilaçlama ve temizlik işlemi yapıldığını söyledi. Kaya, dezenfeksiyon işlemlerindeki destekleri için belediye ekiplerine de teşekkür etti. Dolmuşunun önüne maske takan Kaya, "Korona virüsüne dikkat çekmek amacıyla böyle bir projemiz gerçekleşti ve tüm önlemler alındı. Ülkemizin bu sıkıntının da en kısa zamanda üstesinden gelebileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.


Korona virüse karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu koydu. - ANKARA

Altındağ, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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