(Özel) Korona virüse karşı bir proje geliştirdi - Son Dakika
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(Özel) Korona virüse karşı bir proje geliştirdi

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki özel bir kolejin 12. sınıf sayısal öğrencisi Emir Ahmet Kacır, korona virüse karşı bir proje geliştirdiğini iddia etti.

(Özel) Korona virüse karşı bir proje geliştirdi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki özel bir kolejin 12. sınıf sayısal öğrencisi Emir Ahmet Kacır, korona virüse karşı bir proje geliştirdiğini iddia etti. Covid-19'u insan vücudu içerisinde henüz çoğalmadan yolunu kesmeyi başardığını söyleyen Kacır, "Yapmamız gereken şey virüsü yok etmek yerine çoğalmasını engelleyerek bağışıklık sistemimizin savaşına yardımcı olmak. Sağlık yetkilileri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri çalışma ve projeyi kayda değer buldular" dedi.


Emir Ahmet Kacır, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 2 ay önce korona virüs henüz Çin'de yaygınken ilgim ve merakım üzerine çalışmalara başladım. Korona virüs ailesi üzerine araştırmalar yaptım. Araştırmamın sonucunda Covid-19 virüsüyle ilgili daha önce hiç çalışılmamış ve üzerinde hiç denenmemiş bir teknik keşfettim. Tekniğim ile virüsün çoğalmasını engelleyecek çalışmalar yaptım. Virüs hücre içine girmeden virüsün kendi genetik yapısını kullanarak Covid-19'u insan vücudu içerisinde henüz çoğalmadan yolunu kesmeyi başardım. Çalışmamda virüsün her şeye inatla direnç gösterdiği için direnç göstermeyeceği tek şeyin kendi yapısı olduğunu düşünerek yola çıktım. Virüsün dış protein yapısını kopyalayarak virüsün tanıyabileceği bir kapsid oluşturup virüsün ilk başta direnç göstermesini engelleyeceğiz. Oluşturduğumuz kapsidin içine virüsün genetik yapısından esinlenerek hazırlayacağımız bir genetik dizi sadece virüsün hücreye bağlanıp çoğalmasına engel olacak kadar bir kalıtsal yapı oluşturup bu da bir mRNA olacak ki zaten virüs genomunu mRNA olarak kullandığı için kandırmak çok kolay olacaktır. Oluşturduğumuz bu genomu kapsidin içine yerleştireceğiz. Kapsidimiz gidip virüse tutunacak ve dış protein yapıları aynı olduğu için buna karşı bir direnç göstermeyecek. Oluşturduğumuz genomu virüsün içine aktaracak virüs genomu mRNA olarak tanıyınca bizim oluşturduğumuz mRNA virüsün RNA'sıyla etkilişime geçip virüsün yapısını bozarak hücreye girmesini engelleyecek. Bu sayede virüs çoğalamayacak ve hastalık yapamayacak. Zaten insan vücudu çoğalamayan virüse zamanla bir bağışıklık geliştirecek ve bu savaşı kazanacak. Yapmamız gereken şey virüsü yok etmek yerine çoğalmasını engelleyerek bağışıklık sistemimizin savaşına yardımcı olmak." diye anlattı.


Çalışma ve proje kayda değer bulundu


Bu projede Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık yetkilileri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyelerinin kendisine destek olduğunu anlatan Emir Ahmet Kacır "İlgililer, çalışma ve projenin kayda değer olduğunu belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Projemle alakalı ilgililerden destek bekliyorum"


dedi.


Emir Ahmet Kacır'ın açıklamaları sırasında kendisine destek olan okulun Biyoloji Öğretmeni Mensure Gören de hazır bulundu. - BİLECİK

Koronavirüs, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:17 Kaynak: İHA

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