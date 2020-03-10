(Özel) Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı - Son Dakika

(Özel) Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı

7 saat önce

Dünya hızla yayılan Korona virüs tehlikesinin devam ederken Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan firmaların ihracatları arttı.

(Özel) Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı, System.String[]

Dünya hızla yayılan Korona virüs tehlikesinin devam ederken Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan firmaların ihracatları arttı. Taleplere cevap vermek isteyen firmalar vardiyalı çalışmasına sistemine geçerken, yetkililer vatandaşları el yıkamanın önemi konusunda uyardı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüs tehdidi devam ederken uzmanlar virüsten korunmak için kişisel bakıma dikkat çekiyor. Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan birçok firma da özellikle dış pazara yönelik üretim kapasitelerini artırdı. Uzmanlar virüslerden korunmanın başlıca yolunun antibakteriyel sabunlar olduğunu belirtti.


Beylikdüzü'nde antibakteriyel sabun üreten fabrikanın müdürü Kimya Mühendisi Tolga Turan, ürettikleri sabunun bakteri ve virüslere karşı etkili olduğunu ifade ederek, "Kapasitemizi iki katına çıkardık. Korona virüs çok etkili oldu. Özellikle 10 ülkeye ihracatımız var. Taleplere yetişemiyor durumdayız şu anda" dedi.


"Merdiven altı ürünlere güvenmesinler"


Korona virüs tehdidine karşı sahte ürünler üretildiğini ifade eden Turan, "Tüketici merdiven altı firmalara güvenmesin. Özellikle aldıkları ürünlerin ruhsatına sağlık bakanlığından ruhsatları olup olmadıklarına dikkat etsinler. Fırsatçılar çok arttı. Ruhsatlı ve hijyenik olsun tanıdıkları firmalara dikkat etsinler. Ürünleri alırken etiketleri okumalarını tavsiye ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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