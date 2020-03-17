(Özel) Korona virüsü nedeniyle halı yıkamacılarda yoğunluk - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüsü nedeniyle halı yıkamacılarda yoğunluk - Son Dakika

(Özel) Korona virüsü nedeniyle halı yıkamacılarda yoğunluk

7 saat önce

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine vatandaşlar halı yıkatmak için sıraya girdi.

(Özel) Korona virüsü nedeniyle halı yıkamacılarda yoğunluk, System.String[]

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine vatandaşlar halı yıkatmak için sıraya girdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini birçok ülkede gösteren korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi üzerine vatandaşlar kolonya ve dezenfektan gibi ürünleri tüketti. Vaka sayısının artmasıyla birçok vatandaş evlerinden çıkmamayı tercih etmişti. Korona virüsüne karşı önlem almak isteyen vatandaşlar evleri dezenfekte etmenin dışında halı, koltuk ve perde gibi sürekli temas halinde oldukları eşyaları da yıkama firmalarına göndererek önlem aldı. Halı yıkama firmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 bir artış olduğunu dile getirdi. Gelen talebi karşılamak adına yoğun mesai yapan halı yıkama firmaları ise bu durumdan memnun oldukları görüldü. Sezonu bu yıl erken açan yıkamacılar vatandaşların korona virüsü dolayısıyla halılarını yıkamaya verdiklerini dile getirdiklerini söylediler. Vatandaşların kişisel temizliklerin dışında kullandıkları eşyaların temizliğinde de artış olduğunu belirten halı yıkamacısı Hasan Güngör, "Geçen seneye oranla, korona virüsü Türkiye'ye geldiğinden itibaren yüzde 20 - 25 oranında halı yıkama oranlarımız arttı. Fakat şu anda korona virüsünden dolayı herkes kendi kişisel temizliğini yaparken ayriyeten halı, koltuk, yorgan, battaniye, stor perde ayriyeten yatak temizliğinde artışlarımız gözleniyor. Biz de müşterilerimizi bu yönde bilgilendirmeye çalışıyoruz, 'Halılarınızı, koltuklarınızı bir an önce yıkattırın' diye. Çünkü her şahıs kendi kişisel temizliğini yaptığında virüsler azalırken halıda, koltuktaki bakterilerin gitmesi için bizim gibi profesyonel halı temizleme firmalarına başvurmaları lazım. Biz de bu konuda müşterilere elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.


"Geçen seneye göre baktığımızda yüzde 30 gibi siparişlerde artışımız var"


İş yoğunluğunun geçen yılına göre yüzde 30 arttığının altını çizen halı yıkamacısı Orhan Uçar, "Geçen seneye göre baktığımızda yüzde 25 - 30 gibi siparişlerde artışımız var. Zaten biz müşterilerimize altı ayda bir halılarını yıkamalarını tavsiye ediyoruz. Bu hassas dönemde bu süreyi biraz daha kısaltmalarını tavsiye ediyoruz. Müşterilerimiz bu hassas dönemde 'korona virüsünden dolayı halılarımızı tekrar tekrar yıkama gereği duyuyoruz, bize yardımcı olur musunuz' diye sipariş veriyorlar" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı         
22:27
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:41:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Korona virüsü nedeniyle halı yıkamacılarda yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]