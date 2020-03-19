(Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi - Son Dakika

(Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi

7 saat önce

Manisa'da öğrenciler, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, ziyaret edemedikleri huzurevlerine hazırladıkları videolar ile girdi.

(Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi, System.String[]

Manisa'da öğrenciler, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, ziyaret edemedikleri huzurevlerine hazırladıkları videolar ile girdi. Korona virüsünün engelleyemediği öğrenciler, yaşlılara iyi dilek ve temennilerde bulunarak, huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftasını kutladı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında korona virüsü riski sebebiyle ziyaret edemedikleri huzurevlerindeki yaşlılar için anlamlı bir video hazırladı. Okulların tatil edildiği haberiyle birlikte öğretmenlerin yardımıyla video hazırlayan öğrenciler, videolarda duygularını dile getirdi. Öğrenciler hazırladıkları videoda seslendikleri huzurevi sakinlerine, iyi dilek ve temennilerde bulundu.


Hazırlanan video 81 ildeki huzurevlerine gönderilecek


Hazırlanan videoları başta Manisa'daki olmak üzere 81 ildeki huzurevlerine mail yoluyla ileteceklerini kaydeden Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, "Mehmet Suphi Egemen ilkokulu olarak öğrencilerimizle birlikte her zaman yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gayreti içerisindeyiz. Belirli gün ve haftaları her zaman bir fırsat bilerek, yerinde gözlem için çocuklarımızla birlikte gezi düzenliyoruz. Bu yıl yine çocuklarımızla birlikte huzurevine ziyaret planlarımız vardı. Ancak korona virüsü salgınına tedbir kapsamında okullarımızın kapanma haberi gelir gelmez öğrencilerimizle birlikte istişare yaptık. Yaşlılarımızı sevindirmek adına öğrencilerimizle birlikte video çekmeye karar verdik. Yaşlılarımız sadece bugün değil, her zaman aklımızda. Öğrencilerimizin hazırladığı videoları mail aracılığıyla 81 ilimizdeki tüm huzurevlerine ulaştıracağım" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:50 Kaynak: İHA

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