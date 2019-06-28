Son Dakika Haberleri: (Özel) Koyun otlatan çoban domuz sürüsünü görüntüledi
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(Özel) Koyun otlatan çoban domuz sürüsünü görüntüledi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.

(Özel) Koyun otlatan çoban domuz sürüsünü görüntüledi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Duruca kırsal Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüyü sabah saatlerinde otlatmak için tarlaya götüren çoban, domuz sürüsünü görüntüledi. Arazide beslenen 4 domuz, bir süre etrafı inceledikten sonra yollarına devam eti. Sürü kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Sabah, Duruca, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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