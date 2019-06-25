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(Özel) Kraliyet meyvesinin sırrı bu sineklerde

24 dakika önce

Bursa'dan İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına giren, siyah incir sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı.

(Özel) Kraliyet meyvesinin sırrı bu sineklerde, System.String[]
Bursa'dan İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına giren, siyah incir sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı. Üreticiler arasında erkek incir diye adlandırılan Aydın'dan gelen döllendirici incir büyük talep görerek ağaçlara asılıyor.

Türkiye'de sadece Bursa'da üretilen ve İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren siyah incirin başlamasına 2 ay kaldı. İncirlerin yavaş yavaş çıkmasıyla birlikte Aydın'dan Bursa'ya kamyonetlerle gelen döllendinici incirler büyük talep görüyor. Erkek incirinin içinde bulunan sineklerin Bursa Siyahını daha lezzetli ve dolgun yaptığına inanılıyor. Burada yoğun talep gören incirler siyah incir üreticileri tarafından alınıp, ağaçlara asılıyor. Dölleme incirinin içinden çıkan sinekler ise Bursa siyah incirinin üzerine konarak dölleme gerçekleştiriyor.

Mudanya'nın Yörükali Mahallesinde ikamet eden üreticiler' "Bizim bölgedeki erkek incirleri biraz daha geç oluyor. Bu yüzden köyümüze kamyonet ile incir geliyor. Oradan alıp onları tellere takarak ağaçlara asıyoruz. Böylelikle erkek incirinden çıkan sinekler ağaçtan yeni çıkan incirlerin içerisine girerek dölleme oluşuyor. Böylelikle incirler daha kaliteli ve iri oluyor. Bursa siyah inciri tamamen doğaldır. Kesinlikle ilaç atmıyoruz. Böyle doğal oluşan meyveler nadir. Geçtiğimiz yıl incir piyasası çok iyidi. İnşallah bu sene de bereketli yıl geçer" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
Türkiye, Aydın, Bursa, Ekonomi
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