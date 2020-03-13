Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi - Son Dakika

Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi

59 dakika önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" dedi.Haber:  ANKARA,


Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:56 Libya'da Tacura Belediyesinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
02:46 ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu
02:42 Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
02:34 ABD'de casuslukla suçlanan eski asker Manning'e bir kez daha beraat
02:26 New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 03:01:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]