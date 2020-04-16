(Özel) Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi - Son Dakika

(Özel) Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi

12 dakika önce

Bursa'da kalbinde 4 stent bulunan kronik kalp hastası 58 yaşındaki ultra maratoncu yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı.

(Özel) Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi, System.String[]

Bursa'da kalbinde 4 stent bulunan kronik kalp hastası 58 yaşındaki ultra maratoncu yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı. Şehir Hastanesi'nden taburcu olan Muharrem Tuna 14 gün evde geçireceği karantina süresinde de terasında maskesini takıp antrenmanlara başladı.


Bursa'da yaşayan 58 yaşındaki 3 çocuk 4 torun sahibi Muharrem Tuna, geçtiğimiz hafta yakalandığı korona virüsü hastanede tedavi görerek yenmeyi başardı. Kronik kalp hastası ve kalbinde 4 stent takılı olan Tuna, eskiden olduğu gibi ultra maratonlara katılmak için evde geçireceği 14 günlük karantinada terasında antrenmanlara başladı. Tuna, terasa çıkmadığı günlerde karantinada kaldığı odasında da dambıllarla form tutuyor. Ayrıca terasında tavuk ve kaz da besleyen Tuna, yetiştirdiği ağaçları da düzenli olarak suluyor.


Bir ateşlenme ile rahatsızlandığını anlatan emekli Muharrem Tuna, "Ateşin arkasından kuru öksürüğüm oldu. 2 gün kendimi iyi hissetmeme rağmen tekrar ateşlendim ve öksürmeye başladım. Nefes almakta zorlanınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne gittim. Burada testlerim yapıldı ve tomografi çektikten sonra hastaneye yattım. Ben de bulguların olduğunu söylediler ve erken teşhisle tedavime başlandı. Ben pozitif çıktığını 4'üncü gün öğrendim" dedi.


"2016'da ilaçlarımı kestiler"


2011 yılında kalp krizi geçirdiğini belirten Tuna, "2011'de bir stent takıldı, 2013'te tekrar geçirdiğim operasyonda bir stent takıldı ve bir baloncuk patlatıldı. 2015'te bir daha anjiyo oldum ve bir stent daha takıldı. 4'er santimetrelik 2 parça halinde stentleri taktılar. Sporla meşgul olduğumdan dolayı, 2016'da bütün ilaçlarımı kestiler. Sağlıklı şekilde maratonlara katılıyorum. Stent olduğundan dolayı nabzım erken yükseliyor. Sporu sağlık ve keyif amaçlı yapıyorum. Herhangi bir yarışma içinde değilim. Koşunca mutlu oluyor, bitişe gelince de çok seviniyorum" diye konuştu.


"14 gün sonunda yine koşacağım"


14 günlük izolasyon sürecinden sonra koşmaya devam etmek istediğini dile getiren Tuna, "Şu an gördüğünüz gibi evin terasındayız. Mekik, şınav çekiyor, dambıllarla çalışıyorum. Egzersizlere devam edeceğim. 14 günü doldurunca da tekrar koşmaya başlayacağım. En az 10 kilometre olmak şartıyla 15-20 kilometreler koşacağım. Son 2 -3 sene içinde 50 kilometrelik ultra maratonlara da katıldım. Pes etmek yok. Allah'ın izni ile korona virüsü yendik. Doktorlarımız sayesinde, onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.


Tedavi süresini çok iyi geçirdiğini ifade eden Tuna, "Rahatımız çok yerindeydi. Bir 10 gün daha geçirsem sorun olmazdı. Çok güzel ilgilendiler. Serum, oksijen verilmedi. Çeşitli haplarla tedavi edildim. Günlük ateşim ve tansiyonum ölçülüyordu" şeklinde konuştu.


"Hastalığa yakalananlar korkmasın"


Hastalığa yakalananlara da tavsiyelerde bulunan Muharrem Tuna, "Belirtileri hissettiğiniz an, doktora gidin ve derdinizi anlatın. Erken teşhis ile daha kolay tedavi olabilirsiniz. Korkulacak bir şey yok. Ben sağlıklı bir şekilde evime geldim. Ben evimde 14 gün boyunca izolasyonda kalacağım. Alt katta torunlarım var. Kimse yanıma yaklaşmıyor. Kendi başıma bir oda ayarladım. Herkes benden uzak duruyor ve durması da gerekiyor. Sağlıklı günlere dönmeyi ümit ediyoruz" dedi.


Muharrem Tuna hastalığı nasıl kaptığını bilmediğini, evinden dahi çıkmadığını kaydederken, bir yakını ya da misafirlerden virüsü almış olabileceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:40 Kaynak: İHA

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