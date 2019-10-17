Son Dakika Haberleri: (Özel) Küçükçekmece'de çekici bekleyen otomobile motosiklet çarptı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Küçükçekmece'de çekici bekleyen otomobile motosiklet çarptı

(Özel) Küçükçekmece'de çekici bekleyen otomobile motosiklet çarptı

42 dakika önce

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir motosiklet, park halindeki bir motosiklete, ardından arıza yaptıktan sonra yol kenarında çekici bekleyen otomobile çarptı.

(Özel) Küçükçekmece'de çekici bekleyen otomobile motosiklet çarptı, System.String[]

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir motosiklet, park halindeki bir motosiklete, ardından arıza yaptıktan sonra yol kenarında çekici bekleyen otomobile çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 01: 00 sıralarında Küçükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arıza yapan otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek çekici beklemeye başladı. Sürücüsünün yol kenarında park ettiği esnada 34 FK 5349 plakalı motosiklet, ilk önce yol kenarından bekleyen motosiklete, arından başka bir otomobile çarptı. Hızını alamayan motosiklet daha sonra yol kenarında çekici bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kazaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen motosiklet sürücüsünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.


Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Edirne, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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