(Özel) Küçükçekmece'de son bir ayda 32 bin porsiyon yemek hizmeti - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Son bir ayda yapılan çalışmalarda 32 bin porsiyon yemek hizmeti verilirken, 13 bin 279 koli kuru gıda yardımı yapıldı. Sokak hayvanları da unutulmayarak bu süreçte bin 600 kilogram mama desteği sağlandı. Öte yandan iftar ve sahur öncesi teslim edilen yemeklerin kazanlarda pişirilmesi ve hazırlanması yakından görüntülendi.



Her sene Ramazan ayında binlerce kişiyi toplu iftar sofralarında ağırlayan Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sokak iftarlarına ara vermek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte ilçede bulunan ihtiyaç sahipleri yine unutulmadı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yardım çalışmalarını artıran Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamına her gün kazanlarda pişirilen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Her gün gece saatlerinde pişirilmeye başlanılan yemekler iftar ve sahur öncesi ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.



Hijyen kurallarına dikkat ediliyor



Küçükçekmece İyilik Merkezinde kazanlarda kaynatılan yemeklerin hazırlanışında ve dağıtımında ekipler hijyen kurallarına son derece önem veriyor. Yemeklerin hazırlandığı mutfağa giren ekiplerin ateş ölçümleri güvenlik görevlileri tarafından yapılıyor. Hazırlanan yemekler tek kullanımlık tulum giyen eldiven ve maske takan görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Öte yandan bu günlerde önemi iyice ortaya çıkan bağışıklık sisteminin güçlü tutulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor ve hazırlanacak menüler uzman ekipler tarafından belirleniyor.



32 bin 270 porsiyon yemek vatandaşlara kapılarında teslim edildi



Çalışmalar kapsamında son bir ayda 13 bin 279 koli yardım yapıldı. 32 bin 270 porsiyon yemek vatandaşlara kapılarında teslim edildi. Sokak hayvanları da unutulmayarak bin 600 kilogram mama desteği sağlandı. 2 bin 859 sokak düzenli olarak her gün temizlendi. Kamu binaları 564 kez temizlenerek vatandaşların daha temiz ortamda hizmet almaları sağlandı. 203 eczaneye de yine temizlik desteği verildi. Öte yandan kurulan çağrı merkezinde 84 bin 229 vatandaşın çağrısı anında cevaplanarak vatandaşlar mağdur edilmedi. - İSTANBUL