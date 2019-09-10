(Özel) Kulelerin görevi sadece duman gözetlemek değil

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, gözetleme kulelerinin görevinin sadece yazın duman gözlemek değil, haberleşme ve yağmurlu havalarda yıldırım düşmelerini de takip etmek olduğunu söyledi.



Bursa'nın çeşitli bölgelerinde bulunan gözetleme kuleleri, haberleşmede sağladığı destek ile ekiplerin yükünü azaltıyor. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'nün Gündoğdu kulesini ziyaret eden Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Bursa'nın çeşitli bölgelerinde bulunan gözetleme kulelerimiz, orman yangınlarıyla mücadelede haberleşmemize de katkı sağlıyor. Kulelerimiz ormanlarımızı gözetleme maksadıyla kurulur. Ama en önemlisiyse, yangın esnasında içerisinde bulunan rölelerle bizim haberleşmemizi sağlar" dedi.



2019 yılında Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bölgelerde çıkan kırsal ve orman yangınlarının yüzde 60'ının kuleler aracılığı ile kendilerine ulaştığını ifade eden Akın, "İhbarların yüzde 40'ı ise vatandaşlar tarafından gelmektedir. Gözetleme kulelerimiz bizim orman yangınlarıyla mücadelede vazgeçilmezimiz. Ama tek haber alma kaynağımız değil. Gelişen teknolojiyle birlikte bundan sonraki süreçte bu kulelerimizi azaltma yoluna gidiyoruz. Çünkü 1950 yılından bu güne kadar 30'a yakın kule kurulmuş. 2000'li yıllardan bu yana, kule haricinde ihbarlarımız farklı kanallardan geldiği için Bursa'da 13 kulede 26 kişiyle diğer bölgelerimizde de 6 kule 12 kişiyle 24 saat hizmet vermekteyiz" dedi.



Sadece sıcak havalarda ve yangın çıkabilecek zamanlarda değil, yağmurlu havalarda da kulelerinin görevinin devam ettiğini belirten Akın, yıldırımdan çıkabilecek yangında kulelerin aktaracağı bilgilerin müdahaleyi kolaylaştırdığını söyledi.



Kulede görev yapan Tunay Kahraman ise, "En ufak bir dumanı bile 177 ihbar hattına bildiriyoruz. Burada bulunan itfaiyelerimizi dumanın bulunduğu koordinatlara doğru yönlendiriyoruz. 24 saat arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Sadece sıcak ve açık havalarda değil, kapalı ve yağmurlu havalarda da görevimiz bitmiyor. Yıldırım ve şimşekten kaynaklanabilecek yangınları da gözetliyoruz" diye konuştu. - BURSA