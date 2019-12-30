(Özel) Kullanılmayan kot pantolonlar, binlerce öğrenciye kalemlik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kullanılmayan kot pantolonlar, binlerce öğrenciye kalemlik oldu - Son Dakika

(Özel) Kullanılmayan kot pantolonlar, binlerce öğrenciye kalemlik oldu

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir alışveriş merkezi tarafından başlatılan ve Türkiye'ye örnek olacak proje ile vatandaşlar kullanılmayan binlerce kot pantolonu AVM'ye getirdi.

(Özel) Kullanılmayan kot pantolonlar, binlerce öğrenciye kalemlik oldu, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir alışveriş merkezi tarafından başlatılan ve Türkiye'ye örnek olacak proje ile vatandaşlar kullanılmayan binlerce kot pantolonu AVM'ye getirdi. Terzilerin hummalı çalışmasının ardından kot pantolonlar önce çanta oldu. Kalan parçalardan ise binlerce kalemlik yapıldı. Kalemlikler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.


Denizli'de Pamukkale Üniversitesi ve Forum Çamlık Alışveriş Merkezi iş birliğiyle başlatılan 'Kotunda İyilik Var' projesi kapsamında Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atıldı. Projenin ilk etabında, plastik poşet kullanımına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlar kullanmadıkları kot ve kanvas pantolonları getirdi. Terzilerin hummalı çalışmasının ardından pantolonlar, 14 günde 2 bin adet çantaya dönüştürüldü. Yeni proje kapsamında 11 Kasım'da 11 bin Fidan dikildi.


Kalan parçalardan ise 6 bin kalemlik yapıldı. Kalemlikler, Denizlili iş adamların katkılarıyla kalem, silgi, kalemtraş ile dolduruldu. Kalemlikler Milli Eğitim Bakanlığı ile belirlenen Denizli ve ilçelerindeki okullarda eğitim alan öğrencilere dağıtıldı.


Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Vakıfbank İlkokulundaki çocukların yüzü kalemlikler ile güldü. Eğitmen Yelda Yolay ve Tema Vakfı Denizli Temsilci Prof. Dr. Gürkan Semiz tarafından cocuklara gelişim ve doğa bilinci hakkında seminer verildi. Forum Çamlık AVM Müdürü Didem Kırşallıoba çocuklar ile yakından ilgilendi.


Projeye Mart ayında başladıklarını ifade eden Didem Kırşallıoba, "Denizli'de duymayan kalmadı. Başlangıç noktamız kullanılmayan pantolonları çantaya dönüştürmek ve plastik poşete hayıra destek vermekti. Burada sesimiz çok kişiye ulaştı. Pamukkale Üniversitesi bizim en büyük destekçimiz oldu. 6 bin kalemlik ürettik. Sanayicilerimiz bize destek oldular. Kalemliklerin içini doldurdular. Geri dönüşümün en önemli kısımlarından birisi çevreye destek olmaktı. Tasarım çantalar ürettik ve bunların bağışları ile 11 bin fidanı Türkiye'ye hediye ettik. Bundan dolayı çok gururluyuz. Eğitime, çevreye katkı, insanları daha çok bilinçlendirmek bizim temel hedeflerimiz oldu. Aldığımız tepkilerden hedeflerimize ulaştık. Tüm Türkiye'ye örnek olacağız" dedi.


Her evin giysi dolabında kullanılmayan kot pantolonların mutlaka bulunabileceğini ifade eden Kırşallıoba, "Biz o kadar çok talep geldi ki. Terzimiz gece gündüz çalıştı. Ek mesailer yaptık. Bir şehirde bu kadar çıkıyorsa, tüm Türkiye'de bunun çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum. Biz fikren destek vermeye hazırız. Burada hiçbir şekilde ticari amacımız yok. Tamamen eğitime, çevreye destek, insanları bilinçlendirme hedefiyle ilerledik" diye konuştu.


Kalemlikleri alan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Sürpriz karşısında şaşkına dönen öğrenciler, katkı sağlayanlara teşekkür etti. - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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