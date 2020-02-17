(Özel) 'Künye ağaç' bakım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 'Künye ağaç' bakım bekliyor - Son Dakika

(Özel) 'Künye ağaç' bakım bekliyor

7 saat önce

Bursa'da bir dönem askerlerin üzerine künyelerini kazıdığı kavak ağacı bakımsızlıktan yok oluyor.

(Özel) 'Künye ağaç' bakım bekliyor, System.String[]

Bursa'da bir dönem askerlerin üzerine künyelerini kazıdığı kavak ağacı bakımsızlıktan yok oluyor.


Bursa'nın İznik ilçesinin Selçuk Mahallesi'nde bulunan kavak ağacının dalları bir dönem bölgede askerlik yapmış vatandaşların künyeleriyle dolu. Askerlerin ağacın dallarına kazıdıkları adları, memleketleri ve terhis tarihleri ağaçla birlikte büyüdü. Ağacın kabuk değiştirmesiyle birçok ismin de kaybolduğu künye ağacında, 1975-1980 yılları arasında çeşitli vilayetlerden İznik'e gelen askerlerin kazıdığı yazılar bulunuyor.


48 yıldır İznik'te yaşayan Yalçın Öztürk, künye ağacının hikayesini anlattı. Öztürk, "1975'ten 1979' a kadar buraya çevre illerden askeri birlikler gelirdi. Acemi şoför eğitimi görürlerdi. Buraya kamp kurarlardı. Bu ağaç onların kamp kurdukları yerin hemen yanında yer alıyor. Askerler boş zamanlarında bu ağacın yanına gelerek isimlerini, memleketlerini yazardı. Bugün adı yazılan askerlerin belki de çoğu hayatta değil. Ama onlardan bize kalan, isimlerini yaşatan bu ağaç. O yıllarda bizim deli kavak dediğimiz ağaç bu kadar kalın değildi. Ama küçük de değildi. Bakımsızlık, ihmal her geçen gün künye ağacını ölüme götürüyor" dedi.


Bu bölgede bu tür başka bir ağaca rastlamadığını ifade eden Öztürk, "İleride bir meşe ağacımız var. Orhangazi zamanından kalma anıt ağaç, ama üzerinde yazılar yok. Ağaç büyüdükçe yazılar hem büyüyor hem de yeni kabuk geldiği için diğer isimleri örtmüş. Zaten yer yer çizikler gözüküyor. Şu anda kalan son isimler. 48 senedir İznik'teyim. Geldiğimde 3-4 insan el ele vererek etrafını kavrayabiliyordu. 60-70 yıldan fazladır bu ağaç burada olabilir. Tabii ben tahminen söylüyorum. Belki de ağaç çok daha yaşlı. Buralar zamanında meyve ağaçlarıyla doluydu. Merada hayvan otlatırlardı. Hayvanlarında toplandığı bir yerdi. Ama artık yerleşime açıldı. Ağaç çürümeye başladı. Etraftaki bütün ağaçlar tescillendi. Bunu tescil etmediler. Niye yaptılar onu da bilmiyoruz. Yani tescillenip korumaya alınması gerekiyor. Bu haberi gördükten sonra burada askerlik yapmış vatandaşlar tekrar görmeye gelecekler" diye konuştu. - BURSA

Yalçın Öztürk, Selçuk, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'dan Bilecik'e her gün çömlek yapmaya geliyor
Mesanesinden 293 gram ağırlağında 2 taş çıkarıldı AK Parti Bursa İl Başkanı'nın "Kara listeni güncel tut" paylaşımı tartışma yarattı Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) 'Künye ağaç' bakım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]