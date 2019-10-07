Son Dakika Haberleri: (Özel) Kurtköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kurtköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

(Özel) Kurtköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

1 saat önce

Kurtköy'de seyir halinde olan bir kamyonun arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan genç, yürekleri ağza getirdi.

(Özel) Kurtköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]

Kurtköy'de seyir halinde olan bir kamyonun arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan genç, yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırmayan gencin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Kurtköy'de geçtiğimiz günlerde saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli bir genç, hem hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Patenli genç, uzun süre kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptı.


Halinden memnun olduğu görülen gencin tehlikeli davranışı görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Genç, çevreden geçen araç sürücülerinin uyarısına aldırış etmeden tehlikeli yolculuğuna devam etti.


Kamyonun arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonu arkasına takılan patenli genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor. - İSTANBUL

Kurtköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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