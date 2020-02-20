(Özel) Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı - Son Dakika

(Özel) Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı

6 saat önce

Kocaeli'de sonbaharda kuruma noktasına gelen şehrin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda etkili olan kar ve yağmur yağışları ile su seviyesi yüzde 86'ya ulaştı.

(Özel) Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı, System.String[]

Kocaeli'de sonbaharda kuruma noktasına gelen şehrin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda etkili olan kar ve yağmur yağışları ile su seviyesi yüzde 86'ya ulaştı.


Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi, sonucunda kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlarda su seviyeleri endişe veren seviyelere kadar düştü. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye kadar düşmesi sonrasında 9 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Gölü'nden baraja su takviyesi yapılmaya başlandı. Kış mevsiminin gelmesiyle beklenen kar ve yağmur yağışlarının düşmesi ile barajdaki su seviyesi tekrar yükselmeye başladı.


Yüzde 100 doluluk oranına yaklaşan baraj gölü havadan görüntülendi


Su seviyesi yüzde 86'ya yükselen Yuvacık Barajı'nda 43 milyon 790 bin metreküp doluluk oranı ölçüldü. İlin su ihtiyacının karşılandığı Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı 12 milyon 980 bin metreküp ile yüzde 57 seviyesinde ölçüldü. Dolma noktasına yaklaştığı gözlenen Yuvacık Barajı havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Yunan askerleri yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü Adnan Oktar Suç Örgütü'nün cinsellik sistemi üyesi Abdülkadir Erhan Keskin Kapalıçarşı'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:27:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]