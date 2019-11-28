Son Dakika › Güncel › Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanıyla görüştü - Son Dakika
Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanıyla görüştü
6 saat önce
Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:30 Kaynak: AA
Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'da bir araya gelen ikilinin ortak öneme sahip askeri konuları ele aldığı belirtildi.
Açıklamada görüşmenin detayına ve Ertuğrul Erbakan'ın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Kasım'da resmi ziyaret için geldiği Katar'da, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etmişti.
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor