Son Dakika Haberleri: Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanıyla görüştü
Son Dakika Güncel Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanıyla görüştü - Son Dakika

Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanıyla görüştü

6 saat önce

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanıyla görüştü, System.String[]

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'da bir araya gelen ikilinin ortak öneme sahip askeri konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşmenin detayına ve Ertuğrul Erbakan'ın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Kasım'da resmi ziyaret için geldiği Katar'da, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etmişti.

Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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