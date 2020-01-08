(Özel) Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı - Son Dakika

(Özel) Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı

6 saat önce

Büyükçekmece'de bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadın, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı.

(Özel) Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı, System.String[]

Büyükçekmece'de bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadın, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı. Olayı fark eden kuyumcu önce altınları kurtardı sonra şüphelileri kovaladı. Tırnakçılık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 31 Aralık saat 17: 00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına giren şüpheli 2 kadın şahıs, bir süre kuyumcuyu oyalayarak bilekliklerin fiyatını sordular.


"Düğünümüz var toplu bir şekilde bilezik alacağız" diyen şüpheliler kuyumcudan 10 tane bilezik çıkarmasını istedi. Fiyatları hesaplamak için tezgahından bilezikleri çıkaran kuyumcu, şüphelilerin birinin el çabukluğu ile bilezikleri çalmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine şüphelilerin elinden altınları alan kuyumcu ile şahıslar arasından tartışma başladı.


Yakalandıklarını anlayan kadınlar panik halinde kuyumcudan çıkmaya çalıştılar. Bu sırada şüphelilerinden biri üstündeki kabanı çıkararak çalmadığını ispat etmeye çalıştı. Kuyumcu polis ekiplerini aramak için telefona sarıldığında panikleyen 2 şahıs kaçmaya başladı. Arkalarından koşan kuyumcu şüphelilerden birini atkısından yakaladı ancak atkıdan sıyrılan şüpheli kendilerini bekleyen lüks aracın yanına doğru koştu. Kuyumcu elinde kalan atkı ile dükkan geri girerken, şüpheli şahıslar lüks araca atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Tırnakçılık girişimi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Mahallesi, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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