(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi - Son Dakika

(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'un çevre illerle bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı drone ile havadan görüntülendi.

(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'un çevre illerle bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı drone ile havadan görüntülendi. Tamamlandığında Silivri'ye bağlanılacak yolun çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, otoyolun Çatalca bağlantısının 2020 yılı sonunda açılacağı öğrenildi.


İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85'lik ilerleme sağlanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Kınalı (Silivri) mevki'inden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanacak olan 398 kilometre uzunluğundaki yol, 3 ana bölüm ve 7 kesimden oluşuyor. İstanbul'un Avrupa yakası ayağında bulunan ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Çatalca İnceğiz Köyü mevki'inde köprü ekipleri, yoğun çalışmalarına devam ediyor.


Yolun Viyadük, köprü bağlantısı ve tünel çalışmalarına gelinen aşamada, bir taraftan hafriyat kamyonları moloz taşımasını sürdürürken, yol üzerinden bulunan ekipler asfaltlama çalışması yapıyor. İki ayrı yoldan yapılan tünellerin tamamlanması ardından iki farklı noktadan daha bağlı yapılarak yolun Kınalı noktasına bağlanmasını amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanması sonrasında İstanbul'un diğer çevre illerle ve Ege Bölgesine bağlantısı kolaylıkla sağlanacak ve ulaştım anlamında birçok noktada ise trafik sorununun önüne geçilmiş olacak. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 2020'nin Aralık ayında yolun tam kapasite olarak hizmete açılmasının planlandığı öğrenilirken, yol üzerinde yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Çatalca, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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