Son Dakika Haberleri: (Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi
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(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi

16 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan ve bayram öncesi trafiğe açılan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerindeki V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları havadan görüntülendi.

(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan ve bayram öncesi trafiğe açılan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerindeki V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları havadan görüntülendi.

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları saat 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Ramazan Bayramı öncesi açılan yollar sayesinde vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayacakları düşünülürken, otoyol üzerinde yer alan bütün kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Otoyolun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin yolu kullanmaya başladığı görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Kurtköy, Marmara, TEM Otoyolu, Güncel
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