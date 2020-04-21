(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu yıl sonu bitirilmeye çalışılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kuzey Marmara Otoyolu yıl sonu bitirilmeye çalışılıyor - Son Dakika

(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu yıl sonu bitirilmeye çalışılıyor

6 saat önce

21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak açıldıktan sonra 4 aracın yan yana aynı anda geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya ile Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu yıl sonu bitirilmeye çalışılıyor, System.String[]

21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak açıldıktan sonra 4 aracın yan yana aynı anda geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya ile Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projenin Sakarya ve Kocaeli'de devam eden çalışmaları havadan görüntülendi.


İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolunda yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.


Otoyolun diğer kısımlarındaki çalışmalarını tamamlayan konsorsiyum üyesi 4 firma tarafından yolun Kocaeli-Sakarya arasında kalan yaklaşık 40 kilometrelik bölümü 4'e bölündü. Hiçbir aksaklık olmadan devam eden çalışmalarda; Kocaeli Çayırköy'de bulunan 4 bin 252 metre son tünelde zemin çalışmaları sürüyor. Yüzde 90'ı tamamlanan Çayırköy Tünelinin, Kuzey bölümünde çalışmalar sona ererken, Güney kısmında ise çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Son tünelin Mayıs ayı sonunda tamamlanması ile Kocaeli bölümündeki yollarda çalışmalar büyük oranda sona erecek. Kocaeli-Sakarya kesiminde hızla devam eden çalışmaların 21 Aralık 2020'ye kadar tamamlanarak yolun açılması planlanıyor.


İstanbul ve çevre illerin trafiği rahatlayacak


Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Akyazı'dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya bölgesinin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla, şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projenin Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sakarya, Kocaeli, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:54 Kaynak: İHA

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