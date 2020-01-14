(Özel) Libya Başbakanı Es-Sarrac Rusya dönüşü İstanbul'da mola verdi - Son Dakika
Son Dakika Politika (Özel) Libya Başbakanı Es-Sarrac Rusya dönüşü İstanbul'da mola verdi - Son Dakika

(Özel) Libya Başbakanı Es-Sarrac Rusya dönüşü İstanbul'da mola verdi

6 saat önce

Libya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'da mola verdi.

(Özel) Libya Başbakanı Es-Sarrac Rusya dönüşü İstanbul'da mola verdi, System.String[]

Libya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'da mola verdi.


Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova'ya gitmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.


Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul'a geldi. Sarrac'ın İstanbul'a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Moskova, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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