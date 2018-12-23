Son Dakika Haberleri: Özel Ligin Şampiyonu Kocaeli Nuh Çimento Oldu

Özel Ligin Şampiyonu Kocaeli Nuh Çimento Oldu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde zafer, Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübünün oldu.

Özel Ligin Şampiyonu Kocaeli Nuh Çimento Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde zafer, Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübünün oldu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan final maçında Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü, Kocaeli Yaşam Koçluğu takımını 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.

Ligin üçüncülük maçında ise Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Mersin Çankaya İş Okulu Spor Kulübünü 1-0 yendi.

Finallerin ardından sporculara madalya ve kupalarını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:44 Kaynak: AA

Türkiye, Nuh Çimento, Kocaeli, Spor
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