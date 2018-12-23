Özel Ligin Şampiyonu Kocaeli Nuh Çimento Oldu
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde zafer, Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübünün oldu.
Türkiye Futbol
Federasyonunun (TFF
) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi'nde zafer, Kocaeli Nuh Çimento
İş Okulu Spor Kulübünün oldu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan final maçında Kocaeli Nuh Çimento İş Okulu Spor Kulübü, Kocaeli Yaşam Koçluğu takımını 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.
Ligin üçüncülük maçında ise Malatya
Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Mersin Çankaya
İş Okulu Spor Kulübünü 1-0 yendi.
Finallerin ardından sporculara madalya ve kupalarını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
takdim etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:44 Kaynak: AA
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Orta Doğu Mesajı: Tümünü Yönetebiliriz
Yerel Seçimlerin Kaderini Kararsız Seçmen Kitlesi Belirleyecek
Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun?
Son Dakika! Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1