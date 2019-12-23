(Özel) Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı - Son Dakika

(Özel) Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Beylerbeyi açıklarında mahsur kalan balıkçının imdadına boğazda rafting yapan aksiyon sporcuları yetişti.

(Özel) Lodosta mahsur kalan balıkçıyı raftingciler kurtardı, System.String[]

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Beylerbeyi açıklarında mahsur kalan balıkçının imdadına boğazda rafting yapan aksiyon sporcuları yetişti. Bota asılan sporcular, bağladıkları iple kayığı kıyıya çekerek balıkçıyı kurtardı.


İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Beylerbeyi açıklarında balık tutmak için kayığıyla denize açılan bir balıkçı, şiddetli lodos nedeniyle denizde mahsur kaldı. O sırada boğazda botlarıyla rafting yapan aksiyon sporcuları, mahsur kalan balıkçının imdadına yetişti. Balıkçının kayığını iple botlarına bağlayan sporcular, şiddetli lodos karşısında küreklere asılarak kayığı kıyıya doğru çekti. Sporcuların yardımıyla kıyıya çıkarılan balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan rafting yapan sporcuların lodos nedeniyle denizde mahsur kalan balıkçıyı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı . Görüntülerde balıkçının kayığını iple botlarına bağlayan sporcular kayığı kıyıya doğru çekiyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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