Son Dakika Haberleri: Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 'organ bağışı' kampanyası
Son Dakika Güncel Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 'organ bağışı' kampanyası

Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 'organ bağışı' kampanyası

7 saat önce

Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 'organ bağışı' kampanyası düzenlendi.

Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 'organ bağışı' kampanyası, System.String[]

Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde 'organ bağışı' kampanyası düzenlendi.


3-9 Kasım Organ Bağışı Hastası nedeniyle hastanede stant kuruldu. Organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması için çalışan hastane görevlileri, hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde farkındalık oluşturup organ bağışının artmasını sağlamak için hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdi. Broşür dağıtımı da yapılırken, hastaneye gelen hasta ve yakınları ise standa büyük ilgi gösterdi. - VAN

Lokman Hekim, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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