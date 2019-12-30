Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü - Son Dakika

Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü verildi.

Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü verildi.


Ülke ekonomisine ve istihdama yapılan katkılardan dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından Lokman Hekim Van Hastanelerine verilen 'Yılın Yıldızı' ödülünü Özel Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü teslim aldı.


Verilen ödülden son derece gurur ve onur duyduğunu belirten Süslü, "Ekonomi ve istihdama olan katkılarımızdan dolayı takdim edilen bu anlamlı ödül için büyük mutluluk yaşadığımızı belirtmek ister, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı'ya teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi. - VAN

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Lokman Hekim, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi
Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler

Son Dakika Haberleri
16:02 Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
16:02 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
16:02 Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
16:02 Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu - Son Dakika
16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
16:00 Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel Lokman Hekim Van Hastanelerine 'Yılın Yıldızı' ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]