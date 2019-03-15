Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde Yangın Tatbikatı
1 saat önce
Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde olası bir duruma karşı yangın tatbikatı yapıldı.
Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde olası bir duruma karşı yangın tatbikatı yapıldı.
AFAD ekipleri tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği gereğince Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde düzenlenen yangın tatbikatında, olası bir yangında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra tatbikat gereği servislerden acil polikliniğine kadar süren senaryoda oluşturulan yangın, personellerin katkısı ve bilgileriyle söndürüldü. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
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