Son Dakika Haberleri: (Özel) Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı - Son Dakika

(Özel) Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı

6 saat önce

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sür'atli bir şekilde virajı dönmeye çalışan sürücünün kontrolünden çıkan lüks minibüs, yaklaşık 20 metre boyunca bariyerlere çarparak sürüklendi sonra takla attı.

(Özel) Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı, System.String[]

Sarıyer- Çayırbaşı Tüneli girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sür'atli bir şekilde virajı dönmeye çalışan sürücünün kontrolünden çıkan lüks minibüs, yaklaşık 20 metre boyunca bariyerlere çarparak sürüklendi sonra takla attı. Ters dönen minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen minibüsün sahibi yakın zamanda 3'üncü kez kaza yapan sürücüsüne öfkelendi.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Bayırı'ndan Maden istikametine giden 34 YT 4145 plakalı lüks minibüsün sürücüsü İsmail K. sür'atli bir şekilde keskin viraja girdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra takla attı. Ters dönen aracın içerisindeki sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle kazanın olduğu istikamette durdurulan trafikte araç kuyrukları oluştu.


Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı


Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili incele yaptığı esnada lüks minibüsün sahibi olay yerine geldi. Aracın takla atarak ters döndüğünü gören adam sinirden bağırmaya başladı. Şoföre öfkelenen adam elini kaldırdıktan sonra araca bir tekme attı. Kaza yapan sürücü İsmail K.'nin yakın zamanda 3'üncü kez kaza yaptığı ortaya çıktı. Minibüsün sahibi daha sonra arkadaşıyla aracına binerek ayrıldı.


"Emniyet kemerlerini taksınlar ve telefonla oynamasınlar"


Kaza hakkında konuşan Murat Çalışkan, "Araç takla atmış, 2 tane ambulans geldi. Bende otobüsün içerisindeydim. Vura vura buraya gelmiş ve takla atmış. Yani sürücülerin dikkatli olmasını isterim. Emniyet kemerlerini taksınlar ve telefonla oynamasınlar" dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Çayırbaşı, Sarıyer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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