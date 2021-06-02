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Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1 - Son Dakika

Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1

02.06.2021 22:03
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1, System.String[]

Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel müsabakada Ukrayna U21 takımını konuk etti.

Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel müsabakada Ukrayna U21 takımını konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sağ kanattan Ali Akman'ın pasını alan Bünyamin'in bekletmeden çektiği şut kalecinin kucağında kaldı.

10. dakikada gelişen Ukrayna atağında Mykhailo, rakiplerinden sıyrılarak pasını Vladyslav'a aktardı. Bu futbolunun yay üzerinden plase şutunu kaleci Berke, kornere çeldi.

17. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasına Gökdeniz kafa ile vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Erkan Eyibil'in yay üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şut savunmaya çarparak son anda kornere çıktı.

27. dakikada savunmada yapılan pas kaybında topu alan Danyil'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

51. dakikada Bodhan'ın sol kanattan ortasına Alefirenko kafa ile vurdu. Top direkten oyun alına döndü. Dönen topu Vladyslav tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada sağ kanattan iki rakibinden şık çalımla sıyrılan Ali Akman'ın içeri çevirdiği topa Yusuf Barasi kafa ile vurdu. Kaleci Fesiun son anda topu çeldi.

67. dakikada Ali Kaan'ın sağ kanattan ortasına ön direkte Tiago Barbaros kafa ile vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Bünyamin ile paslaşarak ceza alanı içine giren Yusuf Barasi'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

81. dakikada Barış Alper'in sol taraftan son çizgiye inerek içeri çevirdiği topta Batuhan Kör'ün vuruşunda top filelere gitti. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Deniz Caner Özaral xx, Murat Altan xx

Türkiye U21: Berke xxx, Bünyamin Balcı xxx, Furkan Bayır xx, Ravil Tagir xx, Cemali Sertel xx (Melih Altıkulaçdk. 76 x), Erkan Süer ? (Barış Alper Yılmaz dk. 39 x), Umut Güneş xxx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Ali Kaan Güneren dk. 63 x), Erkan Eyibil xx (Yusuf Barasi dk. 63 x), Ali Akman xx (Batuhan Kör dk. 76 x), Ömer Faruk Beyaz x (Tiago Barbaros Çukur dk. 46 x)

Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Kayra, Seyfettin Anıl Yaşar, Enis Destan, Batuhan Kör, Emre Kaplan, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Ukrayna U21: Kiril Fesiun xx, Denys Kuzyk xx, Maksym Talovierov xx, Arsenii Barahov xx, Kostiantyn Vivcharenko xx, Volodmyr Brazhko xx, Dmytro Kryskiv x (Muravskyi dk. 84 ?), Mykhailo Mudryk xxx (Vladyslav Vanat dk. 84 ?), Danyil Alefirenko xxx (Danylo Sikan dk. 61 x), Bodhan Viunnyk xx (Ivan Lytvnenko dk. 70 x), Vladyslav Supriaha x (Kravchuk dk. 84 ?)

Yedekler: Morhun, Ihor Snurnitsyn, Oleksandr Drambaiev, Artur

Teknik Direktör: Rotan Ruslan

Goller: Batuhan Kör (dk. 81) (Türkiye), Danyil Alefirenko (dk. 27) (Ukrayna)

Sarı kart: Vladyslav Supriaha (Ukrayna)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1
Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, U21, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1 - Son Dakika Spor


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