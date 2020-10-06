A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti
Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti.
Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti.
Milliler, Köln Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma için saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Köln kentine hareket etti.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı statta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, mücadelenin hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.
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