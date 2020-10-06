A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti

Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti, System.String[]

Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti.

Milliler, Köln Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma için saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Köln kentine hareket etti.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı statta TSİ 20.30'da basın toplantısı  düzenleyecek. Milliler, mücadelenin hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, İstanbul, Almanya, Köln, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti - Son Dakika Spor

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