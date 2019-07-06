Son Dakika Haberleri: (Özel) Maden Deresinde sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor
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(Özel) Maden Deresinde sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Maden Deresinin kenarında sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor.

(Özel) Maden Deresinde sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Maden Deresinin kenarında sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor.

Sakarya ilinin Karasu ilçesinin sınırlarında yer alan deresi, şelalesi ile doğa severler için güzel ve gezilmesi gereken bir yer olan Maden Deresinin kenarında ekipler sıcak su ve şifalı su ölçümü yapıyor. Daha önceden Maden Deresinde açık olan ve daha sonra kapanan şifalı suyu arama çalışmaları başladı. 450 metre derinliği inilecek olan yerde şifalı suyun çıkması umut ediliyor. Şifalı suyun özellikle sedef hastalıkları, mide ağrıları ve yaraların iyileşmesinde etkili olduğu belirtildi.

Sakarya İl Özel İdaresi tarafından ihaleye verilen sondaj çalışması toplam 3 ay sonra sona erecek. Araştırmalar sonucunda yapılan ölçümlerde sıcak su ve şifalı suyun çıkması bekleniyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, Maden, Güncel
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