Son Dakika Haberleri: Özel | Maduro: İnsanlığın Geleceğini Çin, Rusya, Türkiye ve İran Gibi Ülkeler Belirleyecek

Özel | Maduro: İnsanlığın Geleceğini Çin, Rusya, Türkiye ve İran Gibi Ülkeler Belirleyecek

51 dakika önce

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela içinden çıkılması güç bir siyasi ve ekonomik kriz sürecinden geçiyor.

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Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela içinden çıkılması güç bir siyasi ve ekonomik kriz sürecinden geçiyor. Peki ülkede tam olarak neler oluyor? Bu soruları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Euronews'e verdiği özel mülakatta yanıtladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:34 

Euronews, Venezuela, Dünya
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