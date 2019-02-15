Özel | Maduro: İnsanlığın Geleceğini Çin, Rusya, Türkiye ve İran Gibi Ülkeler Belirleyecek
51 dakika önce
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela içinden çıkılması güç bir siyasi ve ekonomik kriz sürecinden geçiyor.
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela
içinden çıkılması güç bir siyasi ve ekonomik kriz sürecinden geçiyor. Peki ülkede tam olarak neler oluyor? Bu soruları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, Euronews
'e verdiği özel mülakatta yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:34
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