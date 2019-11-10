Son Dakika Haberleri: Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV'e destek
Son Dakika Güncel Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV'e destek

Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV'e destek

7 saat önce

Özel Malatya Final Okulları her yıl olduğu gibi bu yılda Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) destek verdi.

Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV'e destek, System.String[]

Özel Malatya Final Okulları her yıl olduğu gibi bu yılda Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) destek verdi.


Her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında farkındalık oluşturma adına çeşitli etkinliklerin düzenlediği Lösemili Çocuklar Haftası'nda Özel Malatya Final Okulları da düzenlediği etkinliklerle destek verdi.


Hafta nedeniyle LÖSEV tarafından Özel Malatya Final Okullarında konferans verildi. Konferansta LÖSEV'in lösemi hastası çocuklara umut olmak ve onların da toplumun bir parçası olduğunu göstermek amacıyla kurulduğu belirtildi.


LÖSEV Vakfı Koleji ile kardeş okul olan Malatya Final okulları yaptığı yardım kampanyaları, tanıtıcı etkinliklerle ve toplumsal duyarlılık projelerine de katılarak lösemili çocuklara destek olmaya devam ediyor. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Özel Malatya Final okulları Malatya şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşe de katılarak Lösemi farkındalığına destek oldu.


Okul Kurucu Müdürü Hasan Doğan, Malatya Final okulları olarak böyle bir duyarlılık projesine katılmanın önemini bildiklerini belirterek, "Projeye katılan tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Lösemili çocuklarımıza sağlıklı bir hayat için sevgi ve esenlikler diliyoruz" dedi. - MALATYA

Malatya, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tanıtımı
Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:00:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV'e destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]