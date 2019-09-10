Son Dakika Haberleri: (Özel) Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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(Özel) Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

2 saat önce

Maltepe'de patenli iki genç, arkasına takıldıkları otomobil ile uzun süre yolculuk etti.

(Özel) Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]

Maltepe'de patenli iki genç, arkasına takıldıkları otomobil ile uzun süre yolculuk etti. Gençler bu davranışıyla olası bir faciaya davetiye çıkarırken otomobil sürücüsünün yoluna devam etmesi pes dedirtti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Maltepe Küçükyalı Sahili'nde seyir halinde olan bir otomobilin arkasına takılan patenli iki genç uzun süre bu şekilde yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otomobilin arkasına takılan gençler hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Gençlere aldırış etmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsü ise sorumsuz davranışıyla adeta pes dedirtti.


Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde patenli iki genç arkasına takıldıkları otomobil ile uzun süre yolculuk ediyor. Otomobil sürücüsü ise duruma aldırış etmeden yoluna devam ediyor. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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