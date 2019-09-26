Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Manav tezgahındaki deri montu çalan kadın kamerada
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(ÖZEL) Manav tezgahındaki deri montu çalan kadın kamerada

14 dakika önce

İstanbul Aksaray'da bir kadın, manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı.

(ÖZEL) Manav tezgahındaki deri montu çalan kadın kamerada, System.String[]

İstanbul Aksaray'da bir kadın, manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, geçtiğimiz Salı günü Aksaray'da bir manav dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, manav dükkanına gelen bir adam elindeki deri montu tezgahtaki meyvelerin üzerine bırakarak dükkana girdi. Bu esnada manava gelen bir kadın manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı. Kadının manav tezgahındaki deri montu çalma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, montu çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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