Manavgat Şelalesi'nde korku dolu anlar...Söndürme helikopterinin rüzgarı zor anlar yaşattı - Son Dakika

Manavgat Şelalesi'nde korku dolu anlar...Söndürme helikopterinin rüzgarı zor anlar yaşattı

Su alan yangın helikopterinin rüzgarı, gölgelikleri uçurdu

Yerli ve yabancı turistler yangına müdahale için ırmaktan su alan helikopterin rüzgarıyla neye uğradığını şaşırdı

Güneşlikler ve sandalyelerin hav ada uçuştuğu o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatipler Mezarlığında çıkan yangına müdahale eden yangın helikopteri, Manavgat Şelalesi'nden su alırken, şelale yakınında bulunan vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. İnsanların ciddi anlamda büyük korku yaşadığını belirten Şelale tesis yetkilisi Mete Keçer, "Suyu buradan almak zorunda kaldılar. O esnada da tam öğle yemeği vaktiydi ve müşteriler vardı. Ciddi manada şezlonglar, şemsiyeler, gölgelikler insanların üzerine uçuştu. İnsanlar da büyük bir panik yaşadılar" dedi.

Manavgat Hatipler Mezarlığında çıkan yangın, mahalle sakinleri, orman işletme, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, yangını ilk gören mahalle sakinleri yangının mezarlıkta kovanları bulunan arıcının tütsü yapması sırasında ormana ateş kaçırması sonucunda meydana geldiğini iddia ettiler. Diğer taraftan yangına müdahalede bulunan helikopterin ırmaktan su alması sırasında şelalede bulunan turistlere korku dolu anlar yaşattığı bildirildi.

Helikopterin daha önceki yangınlarda şelalenin alt ve üst kısmındaki geniş alanlardan su aldığı, bu kez alt kısmındaki geniş alanda yüzen şahıslar olması nedeniyle şelalenin hemen altından su aldığı ve inip kalkarken etrafa saçtığı rüzgarın şelaledeki gölgelikleri havada uçuşturduğu bildirildi. Bazı vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülerde helikopterin ırmaktan su alması, etrafa saçtığı rüzgar ve gölgelikler havada uçuşurken kaçan müşteriler görüldü.

"Şezlonglar, şemsiyeler, gölgelikler insanların üzerine uçuştu"

Şelalede tesis yetkilisi olarak görev yapan Mete Keçer, "Daha önce yangın söndürme helikopteri geldiğinde ya aşağıdan alıyordu suyu ya da şelalenin üst tarafından alıyordu. Sanırım insanlar yüzdükleri için aşağıya yaklaşamadılar. Suyu buradan almak zorunda kaldılar. O esnada da tam öğlen yemeği vaktiydi ve müşteriler vardı. Ciddi manada şezlonglar, şemsiyeler, gölgelikler insanların üzerine uçuştu. İnsanlar da büyük bir panik yaşadılar" diye konuştu.