(Özel) Manisalı öğrencilerden Afrika'ya tıbbi umut

Manisa'da bir ilkokulun bahçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilerek, hasadı yapılan tıbbi zirai bitkiler, ilaç sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine gönderildi.

Manisa'da bir ilkokulun bahçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilerek, hasadı yapılan tıbbi zirai bitkiler, ilaç sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine gönderildi. Öğrencilerin kurutarak okulun laboratuvarında işlediği ürünler, Somali, Etiyopya ve Kamerun'da ilaç sıkıntısı çeken insanlara merhem olacak.



Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulunda, Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla kurulan hobi bahçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilen tıbbi zirai bitkiler Afrika'da ilaç sıkıntısı çeken ülkelere umut oldu. 405 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulun bahçesinde öğrencilere ananevi bitkileri öğretmek amacıyla, hobi bahçesi kuruldu. Uygulamalı olarak tarımla uğraşmaya başlayan öğrenciler, geçtiğimiz şubat ayında lavanta, mercan köşk ve kekik gibi tıbbi zirai bitkilerin dikimini yaptı. Zirai bitkiler üretmeye başlayan öğrenciler, ürünlerin hasadını gerçekleştirdi. Kurutma işlemi tamamlanan ürünler okulun laboratuvarında işlenerek, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere hazırlandı. Ürünler Türk Kızılayı aracılığıyla ilaç sıkıntısı çeken Somali, Etiyopya ve Kamerun'a gönderildi.



Projeye ilişkin bilgi veren okul müdürü Evra Seda Satan, "Okulumuzda Hayat Oyunu projesi kapsamında kurulan hobi bahçesinde tıbbi zirai bitkiler diktik. Şubat ayında diktiğimiz tıbbi zirai bitkilerimizin hasadını yaptık. Çocuklarımızla birlikte topladığımız ürünleri kuruttuk. Ürettiğimiz ürünler arasında lavantadan oda parfümü ve sinek kovucu ilaç yapıyoruz. Kekikten haşere kovucu ve bitki çayı yapmayı öğreniyoruz. Mercan köşk bitkisinden ise çocuklarımız şerbet yapacak. Ananevi denilen bu bitkileri hem tanıyoruz hem de ürüne çevirerek çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde kullanmayı öğretiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin en büyük özelliği sivri sinek kovucu şeklinde kullanılmasıdır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Afrika ülkelerindeki kardeşlerimizin sineklerle mücadele konusunda sıkıntı çektiklerini duyduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Somali, Etiyopya ve Kamerun gibi ülkelerle görüşme halindeyiz. Ürünlerimizi bu ülkelere gönderme noktasında çeşitli sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar içerisindeyiz. Allah izin verirse ürünlerimizi önümüzdeki haftalarda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize göndereceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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