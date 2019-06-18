Son Dakika Haberleri: (Özel) Marangozlar teknolojiye direniyor
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(Özel) Marangozlar teknolojiye direniyor

1 saat önce

Şanlıurfa'da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, el emeği ürünlerinin teknolojik ürünlere yenik düştüğünü belirterek, eskisi kadar rağbet görmediğini söyledi.

(Özel) Marangozlar teknolojiye direniyor, System.String[]
Şanlıurfa'da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, el emeği ürünlerinin teknolojik ürünlere yenik düştüğünü belirterek, eskisi kadar rağbet görmediğini söyledi.

Şanlıurfa'da 40 yıldır tahta oymacılığı yapan 52 yaşındaki marangoz ustası Yaşar Birecikli, babadan kalan mesleğini devam ettiriyor. Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi çarşılar bölgesindeki küçük bir dükkanda mesleğini sürdüren Birecikli, teknolojinin ilerlemesiyle el emeği ürünlerin artık eskisi kadar ilgi görmediğini aktardı. Birecikli, marangozluk mesleğinin geçmişte popüler olduğunu, şimdilerde ise teknolojinin gölgesinde kaldıklarını söyledi.

"Fabrikasyon ürünler ele emeğini bitirdi"

Marangozluk mesleğiyle çocukken tanıştığını belirten Yaşar Birecikli, "Ben 40 yılı aşkındır marangozluk işiyle uğraşıyorum. Marangozluk mesleği bana babadan gelen bir meslektir. 12 yaşımdan beri bu işin içindeyim. Çocukluğumdan bu yana yaptığım tahta oymacılığı mesleğini halen devam ediyorum. Tahta oymacılığında kutu, beşik ve diğer el oymacılığı ürünleri yapıyorum. Eski mesleğimizin adı karabasandı. Tabi şimdi karabasan diye bir şey kalmadı. Şimdi fabrikasyon öne çıktı. Şimdi azda olsa ekmeğimizi çıkarıyoruz. Teknoloji ilerledikçe bizim işimiz bitiyor" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel
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