Son Dakika Haberleri: (Özel) Marketinde düşürülen parayı teslim etmek için dedektif gibi çalıştı
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Marketinde düşürülen parayı teslim etmek için dedektif gibi çalıştı

23 dakika önce

Beyoğlu'nda esnaflık yapan Cevat Yeşilyurt, marketinde düşürülen parayı sahibine ulaştırmak için adeta bir dedektif gibi çalıştı.

(Özel) Marketinde düşürülen parayı teslim etmek için dedektif gibi çalıştı, System.String[]
Beyoğlu'nda esnaflık yapan Cevat Yeşilyurt, marketinde düşürülen parayı sahibine ulaştırmak için adeta bir dedektif gibi çalıştı. 16 saatlik güvenlik kameralarını izleyen esnaf Yeşilyurt, paranın sahibi Cezayirli turisti tespit etti. Yeşilyurt, dükkanına 3 gün sonra gelen Cezayirli turiste parasını iade etti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, 13 Haziran tarihinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir markette yaşandı. Cezayir uyruklu yabancı müşteri bir şeyler almak için markete girerken 300 lira parayı düşürdü. Aradan 16 saat geçtikten sonra parayı gören market sahibi Cevat Yeşilyurt, güvenlik kamerasından kimin düşürdüğünü kontrol etti. Müşteriyi tanımayan esnaf bulduğu parayı muhafaza etti. 3 gün sonra dükkanına gelen Cezayirli müşteriyi tanıyan Yeşilyurt, parasını iade etti. Parasının geri verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyan Cezayirli uyruklu müşteri, Yeşilyurt'a teşekkür etti.

O anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cezayir uyruklu müşteri markette parasını düşürüyor. Parayı bulan esnaf Yeşilyurt, 38 gün sonra markete gelen müşteriye parasını iade ediyor. Büyük mutluluk yaşayan Cezayirli müşteri, müşterinin parayı arkadaşlarına göstererek mutluluğunu paylaşıyor.

"Parayı muhafaza altına aldık"

Market sahibi Cevat Yeşilyurt yaşanan olayı şöyle anlattı; "Beyoğlu'nda 1987'den beri esnaflık yapıyorum. Müşteri markete gelmiş parayı düşürmüş. Bir akşam işe geldiğim saatte elemanlarım ürün yerleştirirken para bulduklarını söylediler. Kameradan baktım. Baya önceden para düşmüş. Saatleri geri saydırarak ilerlediğim de gecenin birinde düştüğünü fark ettim. Bu parayı muhafaza altına aldık. Daha sonra müşterinin geldiğini fark ettim. Kamerada izlediğim müşteriye benzettim. Görüntüyü kendisine izlettim. 'Evet benim' dedi. 'Burada sizin paranız kaldı mı' dedim. Eliyle işaret ederek 'Evet 300 lira' dedi. Kendisi de yabancı Cezayir uyrukluydu. Parayı kendine sonra iade ettim. Çok sevindi, arkadaşları da vardı burada onlarla sevincini paylaştı. Bizlere teşekkür etti. Para 16 saat orada kalmış. Düşürülen yere müşteri giden de olmuş. Ne tesadüf ki kimse görmemiş. kaybeden kişiyle güzel bir anımız oldu. Müşteri olarak daimi müşterim oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Yeşilyurt, Cezayir, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Senegal'i 1-0 yenen Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Marketinde düşürülen parayı teslim etmek için dedektif gibi çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]