(Özel) Marketten yardımlaşma dolabı - Son Dakika

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ali Hikmet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren yerel market ihtiyacı olan vatandaşlar için yardımlaşma dolabı oluşturdu. Market sahibi İlhan Zeybek yardım dolabının üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazarak toplumda yardımlaşma duygusunu pekiştirilmesine yönelik bir adım attı.



Balıkesir'de market işleten İlhan Zeybek iş yerinde oluşturduğu yardımlaşma dolabı ile ihtiyaç sahiplerinin derdine derman oldu. Market girişinde hazırladığı dolaba ilk etapta kendisinin yiyecek ve içecek koyarak başlattığı uygulama kısa sürede mahalleli tarafından benimsendi. İmkanı olan vatandaşlar gerek marketten alışveriş yaparak gerekse yanlarında getirdikleri malzemeleri ihtiyacı olan vatandaşların kullanımına sunuyor.



"İnşallah iyi şeylere sebep olur"



Market sahibi İlhan Zeybek yardımlaşma dolabı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür uygulamayı internette gördüm. Biz de neden yapmayalım dedik. Koyduk rafı, güzel ilgi gördü. İnsanlarımız bayağı duyarlı. İmkanı olan herkes elinden geldiğince bir şeyler koyuyor. Alacak insanlarımız da gelip bize alabilir miyiz diye soruyorlar. Biz de bizimle alakalı bir şey yok, istediğiniz kadar alabilirsiniz diyoruz. İnsanlar dışarıdan da malzeme alıp getiriyorlar, buraya koyuyorlar. Uygulama şu an bayağı başarılı. İnsanların ihtiyaçları gideriliyor. İnşallah daha da çok talep görecek. Bunu gören insanlar beğeniyle karşılıyorlar. Ellerinden geldiğince gerek malzeme, gerek nakit olarak marketimize bırakıp bizim yerimize bir şeyler koyun diyen çok kişi var. Alan kişi sayısı da güzel, duyan kişiler geliyor. İnşallah bir şeylere faydası olur. Bu gibi durumlarda paylaşmanın güzel olduğunu anlıyoruz. İnsanların tepkileri güzel. Yani bunu herkesin yapabileceğini söylüyorlar. Buradan bir başlangıç yaptık, inşallah tüm Türkiye'ye yayılır. Yerel marketler başta olmak üzere inşallah herkes böyle bir rafı koyar. İyi şeylere sebep olur inşallah" diye konuştu.



Market müşterisi Şeref Yaman: "Karınca kararınca biz de bıraktık"



Market müşterisi Şeref Yaman da uygulamanın güzelliğine değinerek kendi imkanları çerçevesinde yaptığı alışverişi yardımlaşma dolabına bıraktı. Yaman, "Çok iyi bir uygulama olmuş. Biz de karınca kararınca elimizden geldiğince mahallemizin sakinlerine, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli olan şeyi ilettik" dedi. - BALIKESİR