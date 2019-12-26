(Özel) Marmara Denizinde çevre kirliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Marmara Denizinde çevre kirliliği - Son Dakika

(Özel) Marmara Denizinde çevre kirliliği

6 saat önce

Kanal İstanbul'un temel atma vakti yaklaştıkça kamuoyunda tartışmalar alevlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısı ile Kanal İstanbul'un çevre için tehlikeli olduğunu iddia etmişti.

(Özel) Marmara Denizinde çevre kirliliği, System.String[]

Kanal İstanbul'un temel atma vakti yaklaştıkça kamuoyunda tartışmalar alevlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısı ile Kanal İstanbul'un çevre için tehlikeli olduğunu iddia etmişti. Marmara Denizinde bekleyen gemilerden sızan mazot ve yağın oluşturduğu tahribat İhlas Haber Ajansı drone kamerası tarafından gözler önüne serildi.


Temel atma vakti yaklaştıkça kamuoyunda tartışmaların alevlendiği Kanal İstanbul'un ÇED raporu geçtiğimiz gün yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz itirazların yapıldığı ÇED raporunun ardından kamuoyunda tartışma alevlenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısı ile Kanal İstanbul'un çevre için tehlikeli olduğunu iddia etti. Gerçekleştirildiği takdirde Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere sıra beklediği Zeytinburnu açıklarında oluşturdukları çevre kirliliği havadan tespit edildi. Gemilerden sızan mazot ve yağın Marmara Denizi'nde oluşturduğu tahribat ve çevre kirliliği İhlas Haber Ajansı drone kamerasına yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde büyük bir alana yayılan mazot ve yağ tabakasının etki ettiği alan gözler önüne serildi. Onlarca geminin boğazda geçiş için oluşturduğu yoğunluk görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
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