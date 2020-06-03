Özel Mayın Arama Temizleme Timleri mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak mayınların... - Son Dakika

Özel Mayın Arama Temizleme Timleri mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak mayınların tespitini sağlıyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT), mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak mayınların tespitini sağladığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT), mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak mayınların tespitini sağladığı belirtilerek, " Son bir haftada 21 adet antipersonel mayının daha tespit edilmesiyle 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısı 81 bin 485'e ulaştı" denildi.

İkinci aşamada mayın tarlaları Mekanik Mayın Temizleme Aracı ile detaylı taranarak tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getirildiği kaydedildi.