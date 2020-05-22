(Özel) Mayıs ayında poşetle kızak keyfi - Son Dakika

Erzincan 'dan 3300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvelerine yürüyerek çıkan bir grup doğasever vatandaş, Mayıs ayında kışı yaşadı. Hava sıcaklığının sıfır dereceyi bulduğu zirvede erimeyen karlı alanda poşetle kızak keyfi yaşayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağı'na çıkan bir grup doğasever, Mayıs ayında kar üzerinde poşetle kızak keyfi yaşadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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