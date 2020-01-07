(Özel) Mazot hırsızlarından bıktı, kamyon kasasında yatmaya başladı - Son Dakika

Pendik'te yaşayan Burhan Çakmak, kamyonuna dadanan hırsızlardan kaçmak için Gebze'den Pendik'e taşındıysa da kurtulamadı. Hırsızlar tarafında kamyonun mazotu ve aküsü defalarca kez çalındı. Kamyon sahibi Burhan Çakmak ise hırsızları yakalamak için geceleri kamyonun kasasında yatmaya başladı.



Pendik'te yaşayan nakliyeci Burhan Çakmak, kamyonuna dadanan hırsızlardan kurtulmak için Gebze'den Pendik'e taşındı. Hırsızların burada da peşin bırakmadığı Çakmak' onlarca kez hırsızlık mağduru olarak yaklaşık 10 bin lira zarar girdi. Çakmak, kamyonunu mazotun ve aküsünün çalınmasından artık yaka silkerek geceleri kamyonunun kasasında uyumaya başladı. Çakmak, geceleri kasada uyurken üşüdüğünü ama hırsızları yakalayana kadar kasada uyumaya devam edeceğini belirtti.



"Bıktım artık hırsızlardan, kasada yatıyorum"



Nakliyeci Burhan Çakmak, "Nakliye işleri yapıyorum bu arabamla. Bir ayda 7 -8 kere arabama girip akümü mazotumu çalıyorlar. Bıktım artık hırsızlardan. Kasada yatıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum, yetkililerden yardım bekliyorum. Canıma tak etti, psikolojim bozulmuş durumda. Gebze ve Pendik emniyetinden yardım bekliyorum. Üşüyorum burada sabah kadar donuyorum. Gebze'de 4. burada 3. olayım. Gebze'den kaçtım Pendik'e geldim. Belki burada hırsızlar beni unutur dedim. Burada da peşime takıldılar, burada da bırakmıyorlar. Abone gibi adamlar ayrılmıyor. Anlam veremiyorum, şaşırıyorum. Şu ana kadar 10 bin lira zarardayım. 100 lira nakliye yapıp kazanıyorum. Onu biriktirip aküye yatırıyorum. 3 gün sonra tekrar gelip söküp götürüyorlar. Takıntı yaptılar bana" dedi. - İSTANBUL