Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek - Son Dakika

Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek

6 saat önce

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında kan bağışına destek amacıyla yarın kan bağışında bulunacak.

Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek, System.String[]

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında kan bağışına destek amacıyla yarın kan bağışında bulunacak.


Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verecek. Yarın gerçekleştirilecek organizede hastane yönetimi ve çalışanlar öncülüğünde gerçekleştirilecek olan kampanyaya vatandaşlardan destek istenildi. - KARABÜK

Kızılay, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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