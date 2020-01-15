Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek - Son Dakika

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Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek
6 saat önce
Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında kan bağışına destek amacıyla yarın kan bağışında bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında kan bağışına destek amacıyla yarın kan bağışında bulunacak.
Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verecek. Yarın gerçekleştirilecek organizede hastane yönetimi ve çalışanlar öncülüğünde gerçekleştirilecek olan kampanyaya vatandaşlardan destek istenildi. - KARABÜK
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