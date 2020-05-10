(Özel) Mersin'de yaşlılar sahile ve parklara akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Mersin'de yaşlılar sahile ve parklara akın etti - Son Dakika

(Özel) Mersin'de yaşlılar sahile ve parklara akın etti

6 saat önce

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri Mersinli vatandaşlar, bugün verilen izinle kendilerini sokaklara attı.

(Özel) Mersin'de yaşlılar sahile ve parklara akın etti, System.String[]

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri Mersinli vatandaşlar, bugün verilen izinle kendilerini sokaklara attı. Özellikle sahile ve parklara akın eden yaşlı vatandaşlar, havanın da güzel olmasıyla yürüyüş yaparak güneşin, denizin ve yeşilin tadını çıkardı.


Korona virüs mücadelesinde alınan önlemler çerçevesinde yaklaşık 2 ay önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün gevşetilerek, 4 saatlik izin verildi. Günlerdir evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar, Mersin'de iznin başlayacağı saat olan 11.00'i sabırsızlıkla bekledi. Saatler 11.00'i gösterdiğinde maskelerini takarak sokaklara çıkan yaşlı vatandaşlar, parkları ve deniz kenarlarını doldurdu. Kimisi eşleriyle kimisi arkadaşlarıyla kimisi de yakınlarıyla dışarıya çıkan vatandaşlar, keyifli yürüyüşler yaptı. Güzel havanın da etkisiyle parklarda ve Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park sahilinde maskeleriyle dolaşan vatandaşlar, uygulamanın devam etmesini istediler.


"Özgürlüğün tadını çıkarıyoruz"


Yüzleri gülerek yürüyüş yapan yaşlı vatandaşlar, yaklaşık 2 ay sonra dışarıya çıkmanın yaşattığı duyguyu İHA muhabiri ile paylaştılar. Eşiyle birlikte merkez Mezitli ilçesinde parkta yürüyüş yapan 68 yaşındaki Mine Ünlü, "Özgürlüğün tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Biz 2,5 aydır hiç dışarıya çıkmadık. Torunlarımızı görüyorduk sadece. Bugün büyük bir özgürlük. Onun için hem yürüyüşümüzü yapalım hem de temiz hava alalım dedik" ifadelerini kullandı.


71 yaşındaki İsmail Ünlü de sokağa çıkma yasağının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Başından bu yana sokağa çıkma yasağına katılıyorum, çünkü ancak böyle giderilir. Matematiksel bir durum bu. Matematiksel olarak çıkmamak gerekiyor. Yaş 71. Yürüyüşe çıktık. Devamlı evdeydik, bugüne kadar hiç çıkmadık. Bizim gibi yaşlılar, yasağa uysunlar ve çıkmasınlar ama evde oyalanacak bir şeyler bulsunlar. Kitap okusunlar, spor yapsınlar, bilgisayardan oyun oynasınlar. Bugün çıkmamız büyük bir özgürlük. Ben yürürüm aslında ama hamlamışım; hatta 500-600 metre yürüdüm daha ama şu an zorlandım" dedi.


Karı-koca yürüyüşe çıkan 60 ve 72 yaşlarındaki Melek-Hüseyin Tepe çifti ise uygulamanın doğru olduğunu, ancak bir güne 4 saati sığdırmak yerine birer-ikişer saat hafta içine de yayılmasının daha iyi olacağını söylediler. Evde bunaldıklarını, dışarıya çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Tepe çifti, yürüyerek biraz açıldıklarını dile getirdiler.


"Çıkmak için dünden bu yana hazırlanıyoruz"


Parkta kahkahalar atarak yürüyüş yapan 75 yaşındaki Melek Berkmen Yıldız ve ablası 78 yaşındaki Zeynep Hanım ise dışarıya çıkmak için dünden bu yana hazırlandıklarını ifade ettiler. Kız kardeşler, "Dünden bu yana hazırlığımızı yaptık. Bugün hapisten çıktık. Tadını çıkardık. Alışverişimizi yaptık, şimdi eve dönüyoruz. Çok güzel bir duygu. Kaç zamandır hiç çıkmamıştık dışarıya, çok güzel oldu. İnşallah devamını diliyoruz ama daha uzun olsun" dediler. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:40 Kaynak: İHA


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