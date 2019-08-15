Son Dakika Haberleri: Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek
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Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ocak-haziran döneminde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira destek ödemesi yapıldı.

Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ocak-haziran döneminde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira destek ödemesi yapıldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:32 
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