Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ocak-haziran döneminde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira destek ödemesi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ocak-haziran döneminde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira destek ödemesi yapıldı.

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