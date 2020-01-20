(Özel) Meteorolojiden İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Meteorolojiden İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

(Özel) Meteorolojiden İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri'de kar etkili oldu.

(Özel) Meteorolojiden İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı, System.String[]

İstanbul'da sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri'de kar etkili oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, İstanbulluları Salı günü kar yağışına karşı uyardı. Öte yandan Çarşamba günü gece saatlerinde sıcaklıkların 0'ın altına düşmesinden ötürü buzlanma olabileceğini belirtti.


İstanbul'da bu sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri civarında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı İstanbul genelinde şiddetli şekilde etkisini göstermezken, kar yağışının devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.


İstanbulluları etkili olacak kar yağışı hakkında uyaran Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, "Bugün sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri taraflarında kar yağışı oldu. Bu gece itibariyle de İstanbul'un genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklentimiz var. Yağış Salı günü olup, Çarşamba günü beklentimiz yok, parçalı çok bulutlu hava olacak. Perşembe günü ise İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklentimiz var. Cuma gününden itibaren İstanbul'u terk ediyor. Çarşamba günü özellikle yerin ıslak olmasından dolayı sıcaklıkların 0'ın atına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olayı olabilir. Çarşamba günü için İstanbulluları buzlanma ve don olayına karşı uyarmakta fayda var.


Şu an itibariyle İstanbul genelinde ikinci kar yağışı oluyor. Kış bitmedi daha, mevsim normalleri civarında kar yağışının yaklaşmasını bekleriz.


Çarşamba günü yerler ıslak olacağı için, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı olabilir. Özellikle köprü ve viyadüklerde vatandaşların tedbirli olmasında fayda var" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Çatalca, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
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