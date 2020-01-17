(Özel) Metrelerce yükseklikteki cam temizliği yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Taksim'de baretlerini takan ve güvenlik önlemlerini uygulayan işçiler metrelerce yükseklikteki otelin camlarını temizledi. İşçilerin oldukça rahat olduğu görülürken metrelerce yükseklikteki temizlik çalışmalarını yerden izleyen vatandaşların yüreği ağzına geldi.



Taksim Meydanı'nda bir otelin metrelerce yükseklikteki camlarını temizleyen işçileri gören vatandaşların yüreği ağzına geldi. Baretlerini takan ve güvenlik önlemlerini uygulayan işçiler metrelerce yükseklikte oldukça rahat tavırlar sergilerken temizlik çalışmalarını yerden izleyen vatandaşlar korkuya kapıldı. İşçilerin metrelerce yükseklikteki temizlik çalışmaları kameralara yansıdı. - İSTANBUL